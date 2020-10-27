27.10.2020 - 08:44 |
Yarın okul var mı? 28-29 Ekim günleri okullar açılacak mı, ders işlenecek mi?
Bu hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağından dolayı ve resmi tatil olması sebebiyle 28 Ekim ve 29 Ekim günü okul var mı sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı yarın okul var mı sorusunun cevabı belli oldu. İşte 28 Ekim ve 29 Ekim günlerinde okulların durumu hakkında bilinmesi gerekenker...
2020-2021 Eğitim yılının ilk resmi tatil zamanı geldi. Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren 28 Ekim ve 29 Ekim günleri okul var mı sorusunun yanıtı açıklandı. İşte konuya ilişkin detaylar...
28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ OKUL VAR MI?
28 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 13:00'den sonra resmi tatil başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda okullar 28 Ekim günü yarım gün eğitim görüyordu.
29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ OKUL VAR MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle tam gün resmi tatil oluyor ve okullar kapalı oluyor.