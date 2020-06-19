Yarın sokağa çıkma yasağı var mı saat kaçta? LGS 20 Haziran'da sokağa çıkma ne zaman?

Sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı gündemde yer alıyor. Bilim Kurulu Toplantısı dün gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli açıklamayı Twitter hesabından paylaştı. Vatandaşlar sınav günü yasak olup olmayacağını araştırıyor. Peki 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı?

LGS VE YKS GÜNLERİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı:

"LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler."

BAKANLIK GENELGE YAYIMLADI

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede şu detaylar yer aldı;

"20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır."

YKS NE ZAMAN?

YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

LGS NE ZAMAN 2020?

LGS 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

SINAV AÇIKLAMASI

Bakan Koca, YKS ve LGS ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Her iki sınav için Bilim Kurulunun, özellikle sınava giriş ve çıkış saatleri olmak üzere bu sınava daha güvenilir bir şekilde gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması, gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere, o saatlerle ilgili bir önerisi oldu."