Yarıyıl tatili ne zaman 2021? MEB, 15 tatil tarihini açıkladı! İşte, 2020-2021 eğitim öğretim yılı takvimi...

15 tatil için geri sayım başladı. Yorucu bir dönem geçiren öğrenciler, yarıyıl tatili için gün sayıyordu. Covid-19 nedeniyle veliler ve öğrencilerin olduğu kadar öğretmenler de zor süreç geçiriyor. MEB'den yapılan son dakika açıklamalarına göre ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınavın yapılmayacağı belirtilmişti. Peki, sömestr tatili hangi tarihte başlayacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüste normalleşme süreci kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçilmişti ancak vaka oranlarındaki artış sonrası MEB, yeniden tamamen uzaktan eğitime dönülmesine karar verdi. Evlerinden online olarak derslerine katılan öğrencilerin ise yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2021'de son bulacak.

2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

* 18 Haziran 2021 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.



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