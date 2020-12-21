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21.12.2020 - 10:45 |

Yarıyıl tatili uzadı mı ne zaman başlayacak? Öğrenciler kaç gün tatil yapacak?

Ocak ayına sayılı günler kala öğrenciler tarafından en fazla merak edilen konular arasında Yarıyıl Tatili ne zaman başlayacak sorusu geliyor. Binlerce öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren konuya ilişkin MEB'den Cuma günü açıklama geldi. Peki yarıyıl tatili kaç gün olacak, uzadı mı?

Yarıyıl tatili uzadı mı ne zaman başlayacak? Öğrenciler kaç gün tatil yapacak?

Yarıyıl Tatili kaç gün olacak, uzadu mı sorusu öğrenciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce öğrenci ve ailesinin yakından takip ettiği Yarıyıl Tatili hakkında MEB Cuma günü 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği yazı ile tatil hakkında detaylı bilgilendirmeyi yayımladı. Peki Yarıyıl Tatili kaç gün sürecek, uzadı mı?

İKİNCİ DÖNEM 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine, ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. Böylece 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 22 Ocak tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

Bekçiye saldırdığı iddia edilen "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme oturan kurye konuştuTuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılan daha sonra “Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle uzun süre gündem olan kurye Cihan Aksu, tekrar gözaltına alındı. Aksu'nun bu sefer de "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek bekçiye saldırdığı ileri sürülen Aksu, “Karakola gittiğimde de dediler ki bizi unutma dediler, bu yüzü dediler. Ben o zaman o saatten sonra beni bir odaya aldılar müşahede odası gibi bir odaya aldılar. Ben orada o an kendimi kaybettim, sinirlendim artık haksızlığa gelmediğim için birkaç tane duvara yumruk attım” dedi.
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