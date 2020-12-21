Yarıyıl tatili uzadı mı ne zaman başlayacak? Öğrenciler kaç gün tatil yapacak?

Yarıyıl Tatili kaç gün olacak, uzadu mı sorusu öğrenciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce öğrenci ve ailesinin yakından takip ettiği Yarıyıl Tatili hakkında MEB Cuma günü 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği yazı ile tatil hakkında detaylı bilgilendirmeyi yayımladı. Peki Yarıyıl Tatili kaç gün sürecek, uzadı mı?

İKİNCİ DÖNEM 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine, ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. Böylece 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 22 Ocak tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.