YaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±! 'Ä°lk duyduÄŸumda ÅŸoke oldum'

Hastanenin pandemi servisinde Ã§alÄ±ÅŸan hemÅŸire BÃ¼ÅŸra Korkmaz, mart ayÄ±ndan bu yana koronavirÃ¼s hastalarÄ±nÄ±n tedavilerinin devam ettiÄŸi pandemi servisinde gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hastalarÄ±n en kÄ±sa sÃ¼rede tedavilerinin yapÄ±lÄ±p, normal hayata dÃ¶nmeleri iÃ§in elinden gelen tÃ¼m gayreti ve bilgisini ortaya koymaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ancak BÃ¼ÅŸra hemÅŸire, aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m Ã¶nlemlere karÅŸÄ±n, hastalarÄ±nÄ± saÄŸlÄ±klarÄ±na kavuÅŸturmak iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadele sÄ±rasÄ±nda 1 MayÄ±s'ta hastalÄ±ÄŸÄ± kaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.



20 GÃœN EVDEN Ã‡IKMADIM



Akdeniz Ãœniversitesi Hastanesi'nde 2 yÄ±ldÄ±r hemÅŸirelik gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden BÃ¼ÅŸra Korkmaz, "YaklaÅŸÄ±k 1,5 yÄ±l pediatri servisinde gÃ¶rev yaptÄ±m. Pandemi sÃ¼recinin baÅŸÄ±ndan itibaren de 5-6 aydÄ±r, pandemi servisinde gÃ¶rev yapÄ±yorum. Bu hastalÄ±ÄŸa ben de yakalandÄ±m. Ä°lk Ã¶ÄŸrendiÄŸimde ÅŸoke oldum, heyecanlandÄ±m ve korktum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¶yle bir ÅŸeyi hiÃ§ beklemiyordum. 'Bana bulaÅŸmaz' diyordum. Maalesef bu hastalÄ±k hiÃ§ kimseyi ayÄ±rt etmiyor, her tÃ¼rlÃ¼ bulaÅŸabiliyor. Bende de bu hastalÄ±k tespit edildiÄŸinde eve gÃ¶nderildim. 14 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne izole olmam gerektiÄŸi sÃ¶ylendi ama ben bu sÃ¼reyi 20 gÃ¼ne tamamladÄ±m. 20 gÃ¼n evden hiÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±m. HiÃ§ aksatmadan ilaÃ§larÄ±mÄ± kullandÄ±m. Testlerim negatif gelene kadar her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri aldÄ±m. Evde tek baÅŸÄ±ma kaldÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in de sorun yaÅŸamadÄ±m. HastalÄ±ÄŸÄ± yendim, iÅŸime dÃ¶ndÃ¼m" diye konuÅŸtu.



TEDAVÄ° SÃœRECÄ°



Kendisine uygulanan tedavi sÃ¼recini de anlatan BÃ¼ÅŸra Korkmaz, "Bana sadece 5 gÃ¼n boyunca gÃ¼nde iki defa iÃ§tiÄŸim ilaÃ§ verildi. Bir de hiÃ§bir ÅŸekilde dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmamam gerektiÄŸi ve evde izole olmam yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±larda bulunuldu. Bu kurallara uyduÄŸum takdirde hastalÄ±ÄŸÄ± atlatabileceÄŸim doktorlarÄ±m tarafÄ±ndan bana sÃ¶ylendi. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r yataÄŸa yatmadan, hastaneye gitme ihtiyacÄ± duymadan evde kendi baÅŸÄ±ma bu sÃ¼reci ve hastalÄ±ÄŸÄ± atlattÄ±m" dedi.

'Ä°LK DUYDUÄžUMDA ÅžOKE OLDUM'



HastalÄ±ÄŸÄ±n teÅŸhisi konulduÄŸunda ÅŸoke olduÄŸunu ve kendisine bu hastalÄ±ÄŸÄ± hiÃ§ yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Korkmaz, "Daha sonra bu hastalÄ±ÄŸa herkesin yakalanabileceÄŸine kendimi inandÄ±rdÄ±m. HastalÄ±ÄŸÄ± minimum dÃ¼zeyde atlattÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in kendimi Ã§ok ÅŸanslÄ± gÃ¶rÃ¼yorum. DiÄŸer hastalara da ÅŸifalar diliyorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.



'GÃ–REVÄ°ME DAHA BÄ°LÄ°NÃ‡LÄ° DÃ–NDÃœM'



HastalÄ±k ve tedavi sÃ¼recinde insanlarÄ±n neler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± daha iyi anlama fÄ±rsatÄ± bulduÄŸunu aktaranÂ Korkmaz, "Ã–zellikle maskesiz dolaÅŸÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini ve dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karken Ã§ok dikkatli olunmasÄ± gerektiÄŸini, mesafe konusunda daha hassas olunmasÄ± gerektiÄŸini hastalarÄ±ma tekrar tekrar anlatÄ±yorum. Hastanede yatanlarÄ±n durumu Ã§ok daha aÄŸÄ±r. Riskli olduklarÄ± iÃ§in tedavi dÄ±ÅŸÄ±nda odalarÄ±na da girilemiyor. O nedenle hastanede yatarak tedavi gÃ¶renleri daha iyi anlama fÄ±rsatÄ±m oldu. Hastanede yatmaktansa evlerinde olup tedbirlere uymalarÄ±nÄ± tavsiye ediyorum. Doktorlar ne diyorsa uygulasÄ±nlar, tedbirlerini buna gÃ¶re alsÄ±nlar" dedi. Â



'HASTALARA TAVSÄ°YELERÄ°M OLUYOR'



KoronavirÃ¼s hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yenmiÅŸ olmasÄ±nÄ±n kendisinde bÃ¼yÃ¼k bir tecrÃ¼be birikimine neden olduÄŸunu, hastalara doktorlarÄ±n tÃ¼m tavsiyelerine harfiyen uyulmasÄ± gerektiÄŸini aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen BÃ¼ÅŸra Korkmaz, "En az 14 gÃ¼n evde kalmanÄ±n Ã§ok zor olduÄŸunu, alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±kamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek bile Ã§ok zor. Ben apartta kalÄ±yorum. Bu sÃ¼reÃ§te alÄ±ÅŸveriÅŸlerimi apart gÃ¶revlileri yaptÄ±. Ã‡ok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir sÃ¼reÃ§, biz kolay olanÄ± tercih edelim, uzmanlarÄ±n tavsiyelerine uyalÄ±m. Ailem Aksaray'da yaÅŸÄ±yor, onlardan uzakta olmak zordu. Bu sÃ¼reÃ§te yanÄ±mda olmamalarÄ± hem zorluk hem deÂ kolaylÄ±k yaÅŸattÄ± diyebilirim. Tek baÅŸÄ±na olunca insanÄ±n kendini izole etmesi daha kolay. Ailemle 6 ay boyunca hiÃ§ gÃ¶rÃ¼ÅŸmedim. Herkesin saÄŸlÄ±klÄ± olmasÄ± bu gÃ¶rÃ¼ÅŸememeyi tolore edebiliyor" diye konuÅŸtu. Â Â