MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yasağa rağmen sokağa çıktı! İşte verdiği cevap...
ABONE OL
11.04.2020 - 08:19 | | DHA

Yasağa rağmen sokağa çıktı! İşte verdiği cevap...

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasına rağmen İstanbul'da bir kişinin köpekleriyle dolaşması dikkat çekti.

Yasağa rağmen sokağa çıktı! İşte verdiği cevap...
Yasağa rağmen sokağa çıktı! Verdiği cevap şaşırttı...
Yasağa rağmen sokağa çıktı! Verdiği cevap şaşırttı...
Yasağa rağmen sokağa çıktı! Verdiği cevap şaşırttı...
Haberin Tüm Fotoğrafları

İçişleri Bakanlığı'nca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da sokaklar ve caddeler boşaldı. Ancak Kadıköy'de bir kişinini köpeklerini gezdirmek için dışarı çıkması dikkat çekti. Bir grup göçmen ise bavullarıyla D-100 karayolunda yürüdü.

"HABERİM YOK"

Köpeklerini gezdirmek için Bağdat Caddesi'ne gelen ve yasaktan haberi olmadığını söyleyen kişi, "Daha öyle bir şeyden haberim yok. Köpeklerimi beslemek için çıktım. Şu anda aşağı inip köpeklerimi besleyeceğim, eve gideceğim. Başka bir şey yapmayacağım, sahile inip köpeklerimi besleyeceğim. Ondan sonra eve döneceğim" dedi.

Milliyet'te Haftanın Özeti (10 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyadaki bu haftanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasağa rağmen sokağa çıktı! İşte verdiği cevap...

Yasağa rağmen sokağa çıktı! İşte verdiği cevap...

Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

'Dini Danışma' hattına ilginç corona virüs soruları

'Dini Danışma' hattına ilginç corona virüs soruları

Sıradaki Haber