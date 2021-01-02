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02.01.2021 - 19:48 | | DHA

Yasağı hiçe saydılar, orman evinde yılbaşı kutladılar

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, belediyenin orman evinde toplanıp, yeni yılı kutlayan 16 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 50 bin 400 TL idari ceza uygulandı. Grupta yer alan Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu'na ise kısıtlamadan muaf olduğu için ceza yazılmadı

Fındıklı ilçesi Gürcüdüzü Yaylası'nda belediyeye ait orman evinde bir grubun yeni yıl kutlaması için toplanarak alkol aldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Baskın yapan ekipler evde aralarında Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu, 3 encümen ve 1 muhtarın da bulunduğu 17 kişinin bulunduğunu tespit etti. 

Ekipler, 16 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden toplamda 50 bin 400 TL idari ceza uyguladı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'na ise kısıtlamadan muaf olduğu için ceza yazılmadı.

Kısıtlamaya uymadılar, orman evinde yılbaşı kutladılarRize'nin Fındıklı ilçesinde, belediyenin orman evinde toplanıp, yeni yılı kutlayan 16 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 50 bin 400 TL idari ceza uygulandı. Grupta yer alan Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu'na ise kısıtlamadan muaf olduğu için ceza yazılmadı
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