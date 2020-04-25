Yasağın ikinci günü sakin geçti

Büyükşehirler ve Zonguldak’ta koronavirüs salgını nedeniyle dört günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yasağın ikinci gününde İstanbul’un tarihi meydanları ve sokaklarındaki sakinlik göze çarptı. Normal zamanlarda insan kalabalığının çok yoğun olduğu Eminönü Meydanı, Karaköy, onlarca balıkçının sıra sıra dizildiği Galata ve Unkapanı Köprüsü ile her gün binlerce kişinin geçtiği Taksim Meydanı’yla İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

Fiyat denetimi

Dün 14.00’e kadar hizmet verebilen marketlerde de fahiş fiyat ve hijyen denetimleri yapıldı. Sultangazi Belediyesi Zabıta Memurları kendi bölgelerindeki tüm marketleri denetledi. Memur Gökhan Özer, “Denetimler sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Kırmızı et ürünlerinde herhangi fahiş fiyat durumuna rastlamadık. Satışların hijyen kurallarına uygun bir şekilde yapıldığını gördük” ifadelerini kullandı. Kasap Yusuf Eker, çalışırken çok titiz davrandıklarını söyledi. Eker, “Satışlarımız Ramazan ayının gelmesiyle daha da yoğunlaştı. İşlerimiz arttı. Et fiyatlarını daha da düşürdük. Temizliğe eskisinden daha da fazla dikkat ediyoruz” diye konuştu.

İzmir’de marketlerde yoğunluk

İzmir’de ise marketlerin kapanmasına dakikalar kala İzmirliler market önlerine akın etti. Vatandaşlar, hem yasağın uygulanmaya devam edeceği hafta sonu hem de iftar için alışverişlerini tamamlayarak evlerine döndü. Market yetkilileri, sık sık sosyal mesafe çağrısında bulundu. Vatandaşlar içeriye sayıyla alınırken, bazılarının sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi. Marketlerdeki yığılmaların doğru olmadığının altını çizen Mehmet Avcı (48) “Oruç tuttuğumuz için iftarlık alışveriş yaptım. Alışveriş yaparken, sosyal mesafe kuralına uymaya gayret gösterdim. Zaten görevliler uyarılarda bulunuyor” dedi.

Ankaralılar evde

Ankara’da kısıtlamanın ilk iki gününde belirlenen saat aralığında ve öncesinde ihtiyaçlarını büyük oranda temin eden vatandaşlar, kurallara riayet ederek evlerinde kalmayı tercih etti. İhtiyaçları için dışarı çıkan vatandaşlar ise sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek alışverişlerini tamamladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise il genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürdü. Emniyet birimlerince yaklaşık 150 noktada denetim yapıldı.

Diyarbakır sessiz

Diyarbakır’da da sessizlik hakimdi. Kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokaklar bomboş kaldı. Emniyet ekipleri kentin değişik noktalarındaki kontrol noktalarında dışarıda olanlara kimlik ve izin belgesi sordu. İzin belgesi olmayanlara idari para cezası kesildi.

Konyaaltı sahili bomboş

Yağmurlu bir güne uyanan Antalya’da ise Cumhuriyet Meydanı, Kalekapısı, Saat Kulesi, 100. Yıl Bulvarı, Konyaaltı ve Işıklar caddeleri gibi merkezi ve yoğun noktalarda insan ve araç trafiği neredeyse tamamen durdu. Sokak hayvanları dışında hareketliliğin olmadığı cadde ve kavşaklarda polis ve zabıta ekipleri yasak nöbetine devam etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise yağmurlu havada ıssız haliyle görüntülendi.

Araçla markete gidene ceza

Bursa’da kontrol yapan polis ekipleri de durdurdukları otomobil sürücüsü Okan Uğur’a neden dışarı çıktığını sordu. Yaklaşık 2 kilometre mesafedeki evinden markete gitmek için çıktığını söyleyen Uğur’a 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Polis, sürücü Uğur’a marketlere gidilmesinde sakınca olmadığını ancak en yakın markete araçsız gidilmesi gerektiğini bildirdi.

Kayseri’de de Serkan Yükseker ve oğlu Yusuf Yükseker, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde otomobilleriyle dışarı çıktı. Cumhuriyet Meydanı’nda trafik ekipleri tarafından durdurulan baba ve oğluna, yasağa uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. Baba Yükseker, “Markete uğrayacaktık. Oradan da birine uğrayıp eve geçecektik” dedi.