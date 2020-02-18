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18.02.2020 - 07:45 |

Yasak Elma 70. yeni bölüm fragmanı! Halit iflas ediyor

Yasak Elma 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma yeni bölümünde büyük şok yaşanacak. Yasak Elma 70. yeni bölümünde Halit tüm mal varlığı kaybederek, iflas edecek. Bunu duya aile fertleri ise şaşkınlığa uğrayacak. İşte Yasak Elma 70. bölüm fragmanı haberimizde...

Yasak Elma 70. yeni bölüm fragmanı! Halit iflas ediyor

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Yasak Elma yeni bölümüyle 24 Şubat 2020 tarihinde yayınlanacak. Peki Yasak Elma yeni bölümünde neler olacak? İşte Yasak Elma 70. yeni bölüm fragmanı...

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Halit, Leyla’nın hamile olmasının şaşkınlığını yaşarken, Leyla kendini Halit’in çocuklarına kabul ettirmeye çalışır. Nadir, Yıldız’ı kazanmak için elinden geleni yapar ve bunun için Ender’den yardım ister. Yıldız’ın Leyla’nın hamileliğini öğrenmesi, yanlış bir karar almasına sebep olur.

YASAK ELMA 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Milliyet'te Gündem 18 Şubat 2020İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan gelişmeleri...
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