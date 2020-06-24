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24.06.2020 - 18:39 |

Yasaklar gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı geliyor mu?

Bugün kritik Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşiyor. Artan koronavirüs vaka ve ölü sayıları sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hangi açıklamaları yapacağı heyecan yaratırken bugün özellikle 'Yasaklar gelecek mi? sorusu soruluyor.

Yasaklar gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı geliyor mu?

Kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle birlikte koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya başladı. Türkiye günlük olarak corona virüs son durumunu bekliyor. Bugün Bilim Kurulu toplantısı var ve hangi kararların alınacağı araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği ise sıklıkla sorgulanıyor.

YASAKLAR GELECEK Mİ?

Corona virüs Bilim Kurulu, yeni tip corona virüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, Covid-19 ile mücadelede son durum ve normalleşme süreci sonrasında atılan adımlar görüşülecek.

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, Covid-19 tanısı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak, veriler doğrultusunda normalleşme süreci görüşülecek. 

 

 

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