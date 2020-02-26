MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yaşar Kemal unutulmadı
ABONE OL
26.02.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KAM İstanbul

Yaşar Kemal unutulmadı

Türk Edebiyatının usta isimlerinden gazeteci Yaşar Kemal, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) düzenlediği 26. Meslekte ‘İz Bırakanlar’ etkinliğiyle anıldı.

Yaşar Kemal unutulmadı
GÖKHAN KAM İstanbul

Ünlü yazarın ölümünün 5. yıldönümüne sayılı günler kala TGC Basın Müzesi’nde düzenlenen etkinliğe Yaşar Kemal’in eşi ve Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Semiha Baban, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, TGC Başkanı Turgay Olcayto ve çok sayıda gazeteci katıldı. Açılış konuşmasını yapan Olcayto, “Yaşar Kemal Türkiye ve uluslararası alanda büyük bir edebiyatçı. Özellikle Çukurova’yı betimleyen metinleriyle ün yaptı. Ondan önce Yaşar Kemal’in gazeteciliği var. Türkiye’nin en iyi röportaj muhabiridir Yaşar Kemal. Yeri doldurulamadı hala. TGC’nin de en vefalı üyelerinden biriydi” dedi. 

Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... Yalova Belediye Başkanı ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi... Yalova Belediye Başkanı ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber