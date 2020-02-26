Yaşar Kemal unutulmadı

Ünlü yazarın ölümünün 5. yıldönümüne sayılı günler kala TGC Basın Müzesi’nde düzenlenen etkinliğe Yaşar Kemal’in eşi ve Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Semiha Baban, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, TGC Başkanı Turgay Olcayto ve çok sayıda gazeteci katıldı. Açılış konuşmasını yapan Olcayto, “Yaşar Kemal Türkiye ve uluslararası alanda büyük bir edebiyatçı. Özellikle Çukurova’yı betimleyen metinleriyle ün yaptı. Ondan önce Yaşar Kemal’in gazeteciliği var. Türkiye’nin en iyi röportaj muhabiridir Yaşar Kemal. Yeri doldurulamadı hala. TGC’nin de en vefalı üyelerinden biriydi” dedi.