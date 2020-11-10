Yeryüzü Doktorları Derneği, sağlık hizmetlerine erişilemeyen bölgelerde önlenebilir sebeplerden ötürü hayatını kaybeden anneler ve çocuklar için başlattığı “Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar” kampanyası için destek çağrısında bulundu.

Her gün 800’den fazla kadın hamilelikte ve doğum sırasında hayatını kaybettiğini belirten Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney şunları söyledi:

Yetersiz beslenme

“2019 yılında her gün 5 yaş altı 14 bin çocuğun ölümü söz konusu olmuştur. Yenidoğan ölümleri, 5 yaş altı ölümlerinin yüzde 47’sini oluşturmaktadır. Tüm anne ve çocuk ölümlerinin yüzde 94’ü gelişmekte olan ülkelerde, kırsal alanlarda ve yoksul bölgelerde görülmektedir. Ölümlerin başlıca sebepleri annelerde doğum öncesi, doğum sırası ve sonrasında yaşanan komplikasyonlar, enfeksiyon, yüksek tansiyon, gebelik zehirlenmesi, sağlıksız kürtaj; çocuklarda ise erken doğum, doğum sırasında ve sonrasındaki komplikasyonlar, enfeksiyon, akciğer iltihabı ve yetersiz beslenmedir.”

Sağlık imkânlarına erişimdeki yetersizlik en çok anne ve çocukları etkilediğini belirten Dr. Güney, “Afet, iç karışıklık, savaş, yoksulluk, açlık gibi birçok neden birilerinin diğerlerine göre daha mahzun, daha yoksun kılabiliyor” dedi. Uzm. Dr. Yahyahan Güney şöyle konuştu:

‘Yüzleri gülecek’

“Yeryüzünde herkes aynı imkânlara sahip olamıyor. Bazıları refah ve varlık içinde yaşarken, bazıları yokluk ve çaresizlikle mücadele ediyor. Raporlarda da bahsedilen anne çocuk ölümlerindeki bu artışı herkese duyurmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla da bir kampanyaya başlattık. “Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar” adı ile başlattığımız bu kampanyaya gelecek olan her bağış, anne çocuk ölümlerinin sıkça gözlemlendiği bölgelerdeki hamile, emziren annelere ve onların evlatlarına destek olacak, yüzleri güldürecek.”

Aktif olarak Somali ve Suriye’de anne çocuk sağlığına yönelik hizmetler verdiklerini belirten Dr. Güney şunları anlattı:

66 bin muayene

“Mevcut kliniklerimizde bugüne kadar hamile ve emziren annelerin kontrollerinin yapılması, doğumların gerçekleştirilmesi, bebeklerin aşılanması, muayenelerin yapılması, ailelere bebek bakımı ve üreme sağlığı ile ilgili eğitimlerin verilmesi gibi konularda sayısız hizmet gerçekleştirdik.

2019 Şubat ayında faaliyete başlayan Mogadişu Aile Sağlığı Merkezi’nde, anne ve çocuk sağlığı hizmetleri sunan doğum merkezi açıldı. Merkezde açıldığı günden itibaren 999 kişiye sağlık hizmeti verildi. Suriye’nin Azez Soran bölgesinde, 2018 Haziran ayı itibariyle anne ve çocuk sağlık hizmeti faaliyetlerine başladık. Bugüne kadar toplam 66 bin 161 muayene gerçekleştirdik.”

Yeryüzü Doktorları:30 bine yakın gönüllü

2000 yılında sağlık alanında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan Yeryüzü Doktorları, sayısı 30 bine yakın gönüllü sayesinde ulaştığı ülkelerin ve uyguladığı projelerin sayısı nı her geçen gün artırıyor. Bugüne kadar Afganistan’dan Suriye’ye, Somali’den Filistin’e, Uganda’dan Yemen’e kadar 50’yi aşkın ülkede projeler yürüten Yeryüzü Doktorları, tıbbi insani yardıma ihtiyaç duyan bölgeler başta olmak üzere, doğal felaketlerden etkilenen ülkelere de en hızlı şekilde ulaşmayı hedefliyor. Başlangıçta, gönüllülerden oluşan sağlık ekiplerinin, muayene ve ameliyatlar yapmak ve ilaç-ekipman desteğinde bulunmak amacıyla, kısa süreli sağlık kampları düzenleyerek organize ettikleri yardım çalışmaları, zamanla uzun vadeli ve kalıcı değişimler sağlayan programlara dönüşmüştür. Yeryüzü Doktorları bugün gerek kriz acil durumlar, gerek az gelişmişlik nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ülkelerde; tedavi edici ve koruyucu sağlık, psikososyal destek, fiziksel kapasite geliştirme ve sağlık eğitimi alanlarında proje ve programlar yürütmeye devam etmektedir.