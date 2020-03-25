25.03.2020 - 16:11 | | İHA
Yaşlı bir adam boş dükkanda ölü bulundu!
İstanbul Taksim’de bugün saat 14.30 sularında 65 yaşlarında bir yaşlı adam boş bir dükkanda ölü olarak bulundu.
Olay, Kazım Katip Mahallesi Bahriye Caddesi'nde saat 14.30 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşlarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi cadde üzerinde bulunan boş bir pastanenin 2'inci katında ölü bulundu.
Olay yerine gelen polisler pastanenin çevresini güvenlik şeridi ile kapattı. Yaşlı adamın ölüm sebebi henüz belirlenemezken olay yeri inceleme ve 112 ekipleri koruyucu kıyafetlerle önlem aldı.
Yaşlı adamın evsiz ve kimsesiz olduğu, sokaklarda eskicilik yaptığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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