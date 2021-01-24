MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yaşlı kadını altın ve parası vardır diye öldürmüşler!
ABONE OL
24.01.2021 - 14:58 | | İHA

Yaşlı kadını altın ve parası vardır diye öldürmüşler!

Antalya’da 85 yaşındaki kadını darp edip bıçaklayarak öldüren 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin camide yatarken kadının yalnız yaşadığını fark etmeleri üzerine daireye girdikleri ortaya çıktı.

Yaşlı kadını altın ve parası vardır diye öldürmüşler!

Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen olayda, bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan 85 yaşındaki Şadiye Öztürk evinin salonunda ölü bulundu. Salon duvarlarındaki kan nedeniyle olayın cinayet olabileceğini düşünen polis, konu ile ilgili çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Evin karşısında bulunan bir caminin güvenlik kamerası görüntülerinde 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden N.K.'nın Hüseyin Alanyalı Camii tarafında olduğu ihbarı üzerine adrese giden Yunus timleri, zanlıyı cami tuvaletinde yakaladı.

Gözaltına alınan N.K. (59) Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, olaydan 3 gün sonra cinayetin diğer şüphelisi S.D.'nin (20) de Kepez ilçesinde olduğu bilgisi alındı. S.D.’nin bulunduğu mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, S.D.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.D., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, ’kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

ALTIN VE PARASI İÇİN DAİREYE GİRMİŞ

Olayın detayları da ortaya çıktı. Şüphelilerden S.D’nin birkaç gün cami bahçesinde yatarken arkadaşı N.K’ye yaşlı kadının yalnız yaşadığını, ziynet eşyası ve parası olabileceğini anlattığı öğrenildi. Bunun üzerine olay gecesi 2 şüpheliden S.D’nin kilitli olmayan balkon kapısından eve girdiği, arama yaptığı esnada yaşlı kadının fark edip ‘Hırsız var’ diye bağırması üzerine şüphelinin kadını darp edip bıçakladığı belirtildi.

Deniz suyu 40 metre çekildiMuğla'nın Ula ilçesinde deniz suyunun 40 metre çekildiği bildirildi. Kum adacıklarının oluştuğu Akyaka sahili drone tarafında görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 aylık bebeğin ağlamasından rahatsız olan komşular kavgaya tutuştu!

2 aylık bebeğin ağlamasından rahatsız olan komşular kavgaya tutuştu!

Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

Milyonları ilgilendiriyor! Kademeli zam...

Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

Yeni mutasyon türü daha mı ölümcül?

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında kabri başında anıldı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında kabri başında anıldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet