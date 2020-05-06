Yaşlılar ne zaman sokağa çıkabilecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?

Ülkemizde ilk corona virüs vakasının görülmesinin ardından kısa süre içerisinde birtakım önlemler alındı. Virüsün en fazla etkilediği yaş grubu olan 65 yaş üstü vatandaşlar için ilk aşamada sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı. Uzun bir süredir sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşlar için sevindiren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Hafta başında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun bir süredir merak edilen 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına ilişkin değerlendirmeleri vatandaşlar ile paylaştı. Peki 65 yaş üstü vatandaşlar ne zaman sokağa çıkabilecek?

Mayıs ayı normalleşme planı

İlk olarak mayıs ayı normalleşme planını paylaşan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Sağlık Bakanlığımız, ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz."