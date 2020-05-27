Yassıada açılıyor

ASKER TAM KADRO

Yassıada’daki törene sadece protokol davet edilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kabine üyeleri de katılacak. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da tam kadro olarak Yassıada’daki törende yerlerini alacak. Erdoğan’ın açılışını gerçekleştireceği “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” projesinin çalışmalarına 2015 yılında başlanmıştı. Yassıada ve Sivriada’da bulunan tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle gerçekletirilen proje 5 yılın ardından tamamlandı. Adada 125 odalı otel, 30 bungalov, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi, cami ve kütüphane yer alıyor. Projede, karanlıktan aydınlığa geçişi simgeleyen ve Türk demokrasisinin geleceğine ışık tutan “Demokrasi Feneri”, “Sonsuzluk İskelesi”, “Özgürlük Platformu”, “Demokrasi Şehitleri Anıtı”, 27 Mayıs canlandırma alanı ve sergi salonları da bulunuyor. Darbe yargılamalarının yapıldığı kapalı spor salonu da müzeye dönüştürüldü.

'DAHA FAZLA DEMOKRASİ'

Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla açılacak Yassıada için İletişim Başkanlığı’nca kamu spotu hazırlandı. Kamu spotunda, “Demokrasi tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor” ifadelerine yer verildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne ilişkin “Bağımsızlığımız, demokrasimiz ve ulusal güvenliğimiz yarın (bugün) 60. yılını dolduran zalim 27 Mayıs darbesi gibi, nice darbe ve muhtıralarla, terör saldırılarıyla ve demokrasiyi akamete uğratmak isteyen pek çok girişimle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Tamamı, esasında millet ile vesayet odakları arasında bağımsızlık temelinde yürüyen bu mücadelede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘daha fazla demokrasi daha fazla özgürlük’ ilkesi hayata geçirilerek büyük bir mesafe katedilmiştir” açıklamasında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından 27 Mayıs’a ilişkin video paylaştı. Yerlikaya’nın Adnan Menderes etiketini kullandığı videolu paylaşımda, “Milletin sinesindesiniz... Mekanınız cennet olsun, Sayın Başbakanım” ifadelerini kullandı.