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24.08.2020 - 09:45 |

Yatılılık başvuruları ne zaman? 2020 Lise yatılılık başvuruları ve yerleştirme sonuçları

Lise nakil süresi devam ediyor. 2020 2. nakil sonuçları bugün ilan edilecek. Nakil sonuçları heyecanla beklenirken yatılılık başvuruları için süreç de merak ediliyor. Peki, yatılılık başvuruları ne zaman alınacak? Yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

Yatılılık başvuruları ne zaman? 2020 Lise yatılılık başvuruları ve yerleştirme sonuçları

2020 LGS nakil ve yerleştirme süreci devam ediyor. Peki, yatılılık başvuruları ne aman alınacak? İşte yatılılık başvuruları ve yerleştirme sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Örgün resmi ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden eğitimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos tarihleri arasında 17.00'ye kadar başvuruda bulunabilecekler.

YATILILIK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yatılı olarak öğrenci yerleştirme sonuçları 28 Ağustos tarihinde tamamlanarak ilan edilecektir. Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar 26-27 Ağustos tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos tarihinde yerleştirme işlemleri sonuçlanacak

İOKBS sonucu burslu olmaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül saat 17.00'ye kadar müracaat etmemeliler.

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