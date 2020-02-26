‘Yavru vatan’da ürküten araştırma: Sigara ve uyuşturucu yaşı düştü

Yavru vatan KKTC’deki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan bağımlılık araştırmalarından korkutan sonuçlar çıktı: “Öğrencilerin alkol tüketimi yüksek oranda, liseliler arasında psikoaktif madde kullanımında artış var.” KKTC Başbakanlığı, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü işbirliği ile LEPİM Lefkoşa Psikiyatri Merkezi’nin öncülüğüne gerçekleştirilen ‘Riskli Bölgelerde Psikoaktif Madde Kullanımına Yönelik Araştırma’, Lefkoşa Surlariçi ve Gazimağusa Maraş bölgesindeki 20 devlet ilkokulunda, 267 öğrenciyle görüşülerek yapıldı.



Erken yaşta sigara kullanımı



Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Cansın İskender, Mehmet Çakıcı, Gizem Yeşil Dirisu ve Asra Babayiğit tarafından gerçekleştirilen araştırmada, 5. sınıfa giden öğrencilerin yüzde 17’sinin yaşamları boyunca en az 1 kez sigara içtiği, bu öğrencilerin yüzde 9.4’nun sigara kullandığı anlaşıldı.



Araştırma kapsamında alkol deneyen, kullananlar yüzde 27.6, psikoaktif madde deneyen, kullananlar 8.6 oranında bulundu. Ortaya çıkan tablo ise şöyle özetleniyor: “Surlariçi

ve Maraş bölgelerindeki ilkokullarda düşük sosyoekonomik düzey, düşük aile eğitim düzeyi, ailenin göç etmiş olması gibi sosyo-demografik özelliklerin madde kullanımı üzerinde etkili. Tütün ve alkol kullanımın şehirde yaşayanlarda, kardeşi olanlarda, kötü davranışa uğrayanlarda, düşük gelir ve anne-babası ayrı olanlarda daha yüksek bulunmuştur.”



Erkeklerde daha yüksek



“DPM (diğer psikoaktif madde) kullanımı ise erkek öğrencilerde, kötü davranışa ve fiziksel şiddete uğrayanlarda, düşük eğitim düzeyi olanlarda daha yüksek oranlarda saptanmıştır. DPM kullanımında erkek olmak, kötü davranış ve fiziksel şiddete uğrama, anne-babanın ayrı olması veya ölmesi, alkol veya sigara kullanma risk etkenleri olarak ortaya çıkmaktadır.”



KKTC’deki devlet okullarında okuyan 2 bin 96 ilkokul 5. sınıf öğrencisi arasında yapılan bir başka araştırmanın sonuçlarına göre tütün içenler yüzde 9.3, alkol tüketenler yüzde 18.5, DPM kullananlar ise yüzde 2.7 olarak tespit edildi.



Liselilerde yaygın



Yapılan araştırmalar kapsamında 11. sınıf öğrencileri arasında yaşam boyu en az bir kez sigara içme oranı yüzde 39.8 olarak tespit edilirken, en az bir kez yasa dışı madde kullanımı oranı yüzde 5.2 olarak anlaşıldı. Liseliler arasında yasa dışı maddeler arasında en yaygın kullanılan maddelerin esrar ve ‘bonzai’ olduğu belirlenlendi.



Geçen yıllara göre artış var



KKTC’deki 1449 ortaokul öğrencisi arasında yapılan psikoaktif madde kullanımının yaygınlığı ve risk etkenlerinin araştırıldığı çalışmada ise son 20 yıllık dönem karşılaştırıldı. Araştırma sonuçlarına göre yaşam boyu en az bir kez sigara içme oranı yüzde 16.4, alkol kullanım oranı yüzde 40.1, DPM kullanımı yüzde 5.3, yasa dışı madde kullanımı yüzde 5.0 olarak saptandı. Yasa dışı madde kullanımında geçen yıllara göre bir artış eğilimi olduğunu tespit edilirken, “Öğrenciler arasında esrar kullanımında bir artış eğilimi vardır. Sentetik kannabinoid kullanımı KKTC’de son yıllarda çok hızlı bir şekilde yayılmaktadır” uyarıları sıralandı.