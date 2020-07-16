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16.07.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Yaycı’dan Denizcilik ve Küresel Strateji Merkezi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini sürdürürken Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Sınırlandırılması Mutabakatı’nın alt yapısını hazırlayan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, tartışılan istifasının ardından akademiye geçiş yaptı.

Yaycı’dan Denizcilik ve Küresel Strateji Merkezi
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Akademisyen kimliği de olan Doç. Dr. Cihat Yaycı, İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde ‘Denizcilik ve Küresel Strateji Merkezi’ni kurdu ve direktörlüğünü üstlendi.

‘Düşünce kuruluşu’

Merkezde ayrıca Doç. Dr. Başak Akdemir, Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu, eski Denizcilik Bakanı Burhan Kara, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Prof. Dr. Hakan Karan gibi isimler de görev alıyor.

Milliyet’e konuşan Doç. Dr. Yaycı, sıcak gelişmelerde güvenilir bilgi kaynağı olmayı hedeflediklerini belirterek, yapacakları çalışmaları şöyle anlattı: “Hukuktan kaynaklanan ulusal ve uluslararası sorumluluk ve yükümlülüklerimizi bütünü ile bilmek, hükümranlık haklarımızın sadece ana karamız, adalarımız ve karasuları ile sınırlı olmadığının farkına varmak, yakın deniz havzamızdaki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) haklarımızı ve temel ulusal çıkarlarımızı hassasiyetle korumak zorundayız.

Türkiye’nin jeopolitik bir güç merkezi olması için her alanda denize ve denizciliğe önem verilmesi gerektiğini anlatacağız. Türk kamuoyunun 40 dönümlük Kardak Adaları için kayalık ifadesinin kullanmaması gerektiğini anlatacağız. Denizcilik, Doğu Akdeniz, jeopolitika, Ege Adaları, uluslararası deniz hukuku, strateji, kıta sahanlığı ve MEB ilanı gibi pek çok konu başlığında etkinlikler düzenleyip bildiriler yayınlayacağız, seminerler düzenleyeceğiz. Eğitim, bilgilendirme, politika ortaya koymanın yanı sıra, uluslararası bir düşünce kuruluşu olacağız.”

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki evinin önünde protestoABD'deki Türk toplumu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin, dördüncü yıl dönümünde, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinin önünde protesto gösterisi düzenledi.
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