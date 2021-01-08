Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili üst düzey görevlilerin yargılanması başladı

Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar, bulundukları şehirlerdeki adliyelerde SEGBİS sistemiyle katılırken; Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Mavuş Ocak ile partililer salonda hazır bulundu.

Saat 10.30'da başlayan davada ilk olarak Orhan Birdal savunma yaptı. Ali Arıduru'nun savunması sistemden kaynaklı ses sorunu nedeniyle yarım kaldı. Daha sonra Ali Lapanta dinlendi. Duruşmaya yarım saat ara verilirken, sanıklar savunmalarında suçlamaları reddetti.