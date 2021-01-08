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08.01.2021 - 15:07 | | DHA

Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili üst düzey görevlilerin yargılanması başladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 'görevi kötüye kullanma' suçlarından haklarında 2 yıl hapis istemiyle dava açılan dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili üst düzey görevlilerin yargılanması başladı

Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar, bulundukları şehirlerdeki adliyelerde SEGBİS sistemiyle katılırken; Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Mavuş Ocak ile partililer salonda hazır bulundu.

Saat 10.30'da başlayan davada ilk olarak Orhan Birdal savunma yaptı. Ali Arıduru'nun savunması sistemden kaynaklı ses sorunu nedeniyle yarım kaldı. Daha sonra Ali Lapanta dinlendi. Duruşmaya yarım saat ara verilirken, sanıklar savunmalarında suçlamaları reddetti.

 

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