YDS ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirilecek? ÖSYM 2020 YDS takvimi yayınlandı mı?

Koronavirüs önemleri kapsamında ÖSYM birçok sınavın takvimini güncelleyerek yakın zamanda yapılması planlanan sınavları ileri bir tarihe erteledi. Söz konusu sınavların ertelenmesiyle beraber, Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınav tarihi başvuruları ve takvimi adayların gündemine geldi. Peki, YDS ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? YDS sınav tarihi değişti mi? İşte, ÖSYM'nin güncel 2020 takvimine göre YDS 2020 tarihi ve söz konusu sınavla ilgili ayrıntılı bilgiler.



YDS 2020 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, daha önce basılı olarak iki defa yapılan YDS, bu sene sadece 1 kere yapılacak. Sınavın tarihi ise 27 Eylül olarak belirlendi. Bu sene ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen e-YDS’ler ise yıl içerisinde 10 kez daha uygulanacak. e-YDS’ler 20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 Kasım, 19 Aralık’ta yapılacak.

YDS SENEDE KAÇ KEZ DÜZENLENİR?



375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.