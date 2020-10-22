22.10.2020 - 11:20 |
YDS sonuçları açıklandı! YDS sınav sonucu sorgula ÖSYM giriş
YDS sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından duyurulan YDS sonuçları adayları harekete geçirdi. 27 Eylül 2020 tarihinde uygulanan YDS'nin sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden T.C. Kimlik / YU Numarası ve Aday Şifresi ile öğreniliyor. İşte YDS sonuçlarına erişim linki haberimizde...
19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 27 eylül'de de sınavı tamamlanan YDS'nin sonuçları bugün açıklandı. Peki YDS sonuçları nereden öğrenilir?
YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.