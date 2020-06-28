28.06.2020 - 16:20 |
YDT kaç dakika 2020? YDT saat kaçta bitecek?
YKS, TYT oturumu ile dün başladı. Bugün ise sabah TYT oturumu gerçekleştirildi. Saat 15.45'te ise YDT oturumu başladı. YDT'nin biteceği saat ve kaç dakika süreceği ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte YDT sınav süresi...
Üniversite sınavı heyecanında son oturuma gelindi. YKS'nin 3. ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) bugün saat 15.45'te başladı. YDT sınavın tamamlanmasıyla birlikte bu yılki YKS oturumları bitecek. YDT sınavında 80 soru yer alıyor. Peki YDT saat kaçta bitecek?
YDT SÜRESİ NE KADAR?
YKS'nin üçüncü oturumU olan YDT bugün saat 15.45'te başladı ve adaylara 120 dakika süre verilecek.
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
TYT'de 150 barajını geçerek iki yıllık programları tercih edebilecek.
AYT ve YDT'de 170 barajını geçmesi gerekiyor.
YKS'den çıkan gençten ilginç cevap: Cevap kağıdım sosyal mesafe kuralına uygunduYKS'nin ikinci oturumundan çıkan genç, CNN TÜRK İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk'ün "Sınav nasıl geçti?" soruna verdiği cevapla güne damga vurdu. Genç öğrenci, "Sınav eleyici oldu. Ben de elendim. Cevap kağıdım sosyal mesafe kuralına uygundu" dedi.