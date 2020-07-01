Yeditepe’de yerli hormon başarısı

Bir kutusu yaklaşık 3 bin 200 dolara satılan hormonu, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyeleri üretti.

Hormon, biyobenzer olması nedeniyle vücuttaki doğal parathormonun kopyası niteliğinde. Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Erhan Ayşan, şunları söyledi:

‘Biyobenzer ilaç’

“Ülkem adına sevinçle belirtmek istiyorum ki, Türkiye’nin ilk parathormonunu Yeditepe Üniversitesi’nde ürettik. Bu şimdiye kadar ülkemizde gerçekleşmemiş bir süreç. Bu hormon biyobenzer ilaç kategorisindedir. Biyobenzer ilaç, gerçeğinin benzeri demek. Günümüzde biyobenzer ilaçlar çok revaçta. Ürettiğimiz parathormon da biyobenzer bir ilaç. Mutluyuz iki yıllık Ar-Ge çalışmasından sonra hem insanlara faydalı olacak, hem de ülkemizin ilaç giderlerini ciddi şekilde azaltacak hormon ürettik” diye konuştu.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, “Bir kilogram biyobenzerin Türkiye’ye maliyeti 1 milyon dolar, oysa 1 kilogram kimyasal ilacın maliyeti sadece 17 dolar. Biz bunu yüzde 100 yerli ve milli olarak üretip eczane raflarına koyduğumuzda fiyatı daha ulaşılabilir olacak” dedi.

‘Hepsine sahibiz’

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin de, şu ifadeleri kullandı:

“Bunu üretebilmek için tecrübeye, yetişmiş bilim insanlarına, Ar-Ge laboratuvarlarına, bu laboratuvarlardan çıkan ürünleri de son kullanıcıya yönelik ürüne dönüştürecek pilot tesislerde üretim altyapısına ihtiyaç var. İşte biz bunların tamamına sahibiz.”