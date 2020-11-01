Yeni deprem gerçeğimiz tsunami

Afet risk azaltma çalışmalarında AFAD ile ortak çalışma yürüten Japon deprem uzmanı Shoji Hasegawa, İstanbul’da beklenen 7 ve üzerinde bir büyüklükte olacağı tahmin edilen depremi işaret ederek, olası bu depremin Marmara Denizi’nde tsunamiyi tetikleme riskinin yüksekliğine dikkati çekti. Hasegawa, “İzmir için de aynı şeyin geçerli olduğu görüldü. Kandilli Rasathanesi ile bu risk üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’ye 2013’te gelerek, AFAD ile üç yıl çalışan Hasegawa, kurumla bağını koparmadı. Şu anda AFAD ile ortak proje yürüttüğünü belirten Hasegawa, Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin Milliyet’e konuştu. Türkiye’de tsunami riski olduğuna işaret eden Hasegawa, şöyle konuştu:

“Türkiye’de dağlık alanlar harici, denizlerle çevrili bütün alanlarda tsunami riski var. Özellikle Marmara Denizi ve Ege Denizi tsunami riski konusunda çok büyük önem taşıyor. Bu kapsamda İstanbul’da çalışma yürüttük. Çalışmalarımızdan vardığımız sonuca göre, İstanbul’da beklenen depremin 7 ve üzerinde bir büyüklükte olması öngörülüyor. Bu depremin Marmara Denizi’nde tsunamiyi tetikleme riski çok yüksek. İzmir için de aynı şeyin geçerli olduğu görüldü. JICA ile Kandilli Rasathanesi bu risk üzerinde ortak bir çalışma yürütüyor. Marmara denizinde kıyı mesafesi çok yakın olduğu için erken uyarı sistemi de işlevsiz kalıyor.”