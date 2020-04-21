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21.04.2020 - 10:57 | | DHA

Yeni doğan torununu jandarmanın telefonundan gördü

Bursa'da jandarma ekipleri, 65 yaş yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan ve yeni doğan torununu görmek isteyen anneanneyi, torunuyla telefon üzerinden yapılan görüntülü arama ile buluşturdu.

Yeni doğan torununu jandarmanın telefonundan gördü

Bursa’da jandarma ekipleri, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine yetişmeye devam ediyor. Ekipler, kendilerine gelen e-postayla yeni doğan torununu görmek isteyen anneannenin de yardımına koştu. Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan 65 yaş ve üstü insanların sokağa çıkma yasağı nedeniyle, yeni doğan torununu göremeyen anneanne, görüntülü konuşma ile torunuyla buluşturuldu.

Orhangazi İlçesi’ne bağlı kırsal Dutluca Mahallesi’nde yaşayan anneannenin yanına giden jandarma ekipleri, aile ile görüntülü konuşarak anneannenin torununu telefondan görmesini sağladı. Yaşlı kadın, torununu görünce çok mutlu olurken, jandarma ekiplerine de teşekkür etti.

Yeni doğan torununu jandarmanın telefonundan gördü

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