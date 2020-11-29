Yeni tedbirler gelecek mi, sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce yeni önlemlerin alınacağına ilişkin ilk sinyalleri vermişti. Şimdi, vatandaşların gözleri yeni koronavirüs kısıtlamaları için düzenlenecek Kabine Toplantısına çevrildi. Yeni tedbirler neler olacak? Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkı önlemlerin konuşulduğu Kabine Toplantısı düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Son olarak hafta sonları 10:00 - 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmişti. Merak edilen Kabine Toplantısı tarihi ise son dakika haberine göre, 30 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.

YENİ ÖNLEMLER GELECEK Mİ?

Koronavirüs vakaları 3. kez en yüksek düzeye ulaştı ve Bakan Koca, her defasında önlemlere uyulması gerektiğine vurgu yapıyor. Kabine toplantısı ile 20 Kasım'da çeşitli kısıtlamalar gündeme gelmişti. Pazartesi günü toplanması planlanan Kabine'de ise yine sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilip genişletilmeyeceği konusunun değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü yaptığı bir açıklamada, ''Yeni tedbirler alacağız, almaya da mecburuz' açıklamasını yapmıştı. Böylelikle yeni kısıtlamaların sinyalini önceden vermişti.