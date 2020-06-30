Yeni virüs ortaya çıktı! Salgına dönüşebilir...

Corona virüsünün ortaya çıktığı Çin'de son olarak yeni bir domuz gribi türü tespit edildi. Uzmanlar yeni bir domuz gribi türünün keşfedildiğini açıklarken bu virüsün domuzlardan insanlara geçtiğini belirtti. Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tespit edilen yeni virüs hakkında açıklamalarda bulundu.

Özlü; "Bu bir sinyal aslında. İnfluenza dediğimiz girip virüsleri çok sık mutasyon geçirebilen virüslerden. En son olarak H1N1 pandemisi yaşamıştık 2009 yılında. Bu virüslerin her yıl mutasyon geçirdiğini biliyoruz. Ama özellikle 10 yılda bir, 40 yılda bir daha büyük çaplı mutasyon geçirerek pandemiye yol açıyorlar. Aşağı yukarı 2009'dan bu yana 10 yıl geçti ve tekrar bir pandemi olasılığı zaten mevcut. Bu virüsün özelliği şu anda H1N1 virüsünden genetik olarak önemli ölçüde ayrışması. Genotip tayini yapılmış ve bu virüs üzerinde çalışılmış. Aslında domuz çiftliklerinde, domuz mezbahalarında çalışan kişilerden izole edilmiş bir virüs. Orada çalışan kişileri önemli ölçüde enfekte edildiği görülmüş. Virüs üzerinde genetik çalışmalar yapılmış ve farklı bir gen dizilimi olduğu ortaya çıkmış. Bu gen dizilimi özellikle insana bulaşma açısından risk teşkil ediyor. Virüse yeni bulaşmayı kolaylaştıran bazı özellikler kazandırıyor virüse. Bu yeni bir virüs, yeni bir İnfluenza ve muhtemelen pandemi yapabilir. Zaten bizim yaptığımız gözlemlerde domuz sektöründe çalışan kişilerde ciddi oranda bir bulaşma olduğunu tespit ettik diyorlar." dedi.

Bunun potansiyen bir tehdit olması için daha çok bilgiye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Özlü; bulguların dikkate alınması gerektiğini belirterek bu virüsün mevcut grip aşısından etkilenmeyeceğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) mevcut corona virüs salgını hakkında 'En kötüsü henüz gelmedi' açıklamasına da değinen Özlü; "Aslında salgının hiç hız kesmediğini, arttığını görüyoruz. DSÖ şunu demiş oluyor bize. 'Rahatlamayın, henüz daha sorunu çözmüş değiliz. Belki de önümüzde geçmişten daha riskli bir dönem var. Ona göre tedbirinizi alın' demek istiyor" şeklinde konuştu.