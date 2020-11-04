Yeni yasaklar nelerdir? Restoranlar, Lokantalar, düğün salonları ve kuaförler saat kaça kadar açık olacak?

Yeni yasaklar nelerdir? sorusu gündemde araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, lokanta, restoran, kuaför, halı saha, tiyatro, sinema gibi yelerde çalışma saati ile ilgili bilgi verdi. Peki lokantalar, restoranlar, kuaförler, berberler, düğün salonları saat kaça kadar açık olacak?

RESTORANLAR, LOKANTALAR,DÜĞÜN SALONLARI VE KUAFÖRLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamayı yaptı;

"Paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler saat 22’de sona erecektir." ifadelerini kullandı.