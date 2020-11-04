MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yeni yasaklar nelerdir? Restoranlar, Lokantalar, düğün salonları ve kuaförler saat kaça kadar açık olacak?
ABONE OL
04.11.2020 - 08:02 |

Yeni yasaklar nelerdir? Restoranlar, Lokantalar, düğün salonları ve kuaförler saat kaça kadar açık olacak?

Yeni yasaklar ve kısıtlamalarla ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni önemlerle ilgili detayları açıkladı. Gelişmeler sonrasında restoranlar, lokanttalar, düğün salonları ve kuaförlerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki yeni yasaklar nelerdir? İşte restoranlar, lokantalar, düğün salonları ve kuaförlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

Yeni yasaklar nelerdir? Restoranlar, Lokantalar, düğün salonları ve kuaförler saat kaça kadar açık olacak?

Yeni yasaklar nelerdir? sorusu gündemde araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, lokanta, restoran, kuaför, halı saha, tiyatro, sinema gibi yelerde çalışma saati ile ilgili bilgi verdi. Peki lokantalar, restoranlar, kuaförler, berberler, düğün salonları saat kaça kadar açık olacak?

RESTORANLAR, LOKANTALAR,DÜĞÜN SALONLARI VE KUAFÖRLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamayı yaptı;

"Paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler saat 22’de sona erecektir." ifadelerini kullandı.

Milliyet'te Gündem (4 Kasım 2020)İşte gündemin öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ABD seçim sonuçları canlı takip, seçimi kim kazandı, kim önde? Son dakika eyalet delege sayıları kaç, yeni ABD başkanı kim oldu?

ABD seçim sonuçları canlı takip, seçimi kim kazandı, kim önde? Son dakika eyalet delege sayıları kaç, yeni ABD başkanı kim oldu?

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

'Mavi ay değil dolunay kritik'

'Mavi ay değil dolunay kritik'

Ölüm bakkalı! Hayati ölüm dağıtmış

Ölüm bakkalı! Hayati ölüm dağıtmış

Sıradaki Haber