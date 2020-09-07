Yeni Zelanda Hakkında Bilgiler; Yeni Zelanda Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Yeni Zelanda'nın günümüzde kullanılmakta olan bayrağı 1869 yılından sonra kullanılmaya başlamıştır. Bayrağın zemini mavidir, sol üst kısımda, ülkenin İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olduğu simgeleyen bir amblem bulunur. Bayrağın sağ tarafında, dört yıldız bulunur. Mavi renk gökyüzünü, bayraktaki dört yıldız ise güney takımı yıldızlarını (Delta, Gamma, Alfa ve Beta) temsil ediyor.



Yeni Zelanda Nerededir?



Yeni Zelanda Milletler Topluluğu, Büyük Okyanusun güney kısında yer alan bir ülkedir. Güney Yarım Küre içerisinde yer alan ülke, Avustralya ülkesine yaklaşık olarak 1500 kilometre mesafededir. Ülke Güney Pasifik adalarının içerisinde bulunur.



Yeni Zelanda'nın Başkenti Neresi?



Kar kaplı dağlarıyla bilinen Yeni Zelanda ülkesinin önemli şehirlerinden olan Wellington şehri aynı zamanda başkentidir. Ülkenin en büyük şehri ise Auckland 'dır. Napier, Queenstown ve Hamilton Yeni Zelanda'nın diğer önemli şehirleri arasında bulunur.



Yeni Zelanda'nın Nüfusu Ne Kadar?



Okyanusya ülkesi olan Yeni Zelanda'nın nüfusu, worldometers.info adresinin tahmini verilerinde, 4.822.233 kişiden oluşur. Ülkenin son bir yılda nüfusu, %0.82 şeklinde artış yaşanmıştır. Yeni Zelanda, dünya nüfus sıralamasında ise 126. basamakta bulunur.



Yeni Zelanda Para Birimi Ne Kadar?



Yeni Zelanda ülkesinde kullanımda olan para birimi Yeni Zelanda dolarıdır. Ülkeni merkez bankası, dolar basımını ve dağıtımıyla ilgilenir. 1 Yeni Zelanda doları, 4.82 Türk lirasına eşittir.



Yeni Zelanda ile Türkiye Arası Saat Farkı Ne Kadar?



Türkiye ve Yeni Zelanda arası 9 saat farkı bulunur. Ülkemiz, Yeni Zelanda'dan 9 saat geridedir. Türkiye'de saat 10:00 olduğunda, Yeni Zelanda'da 19:00 olur.



Yeni Zelanda'da Resmi Dil Hangisidir?



Yeni Zelanda'nın resmi dili, ülke nüfusunun büyük bölümünün günlük yaşamda konuştuğu İngilizce'dir. İngilizce ile birlikte, Maori resmi dildir. Ülkenin 'lik kısmı bu dili konuşur. Yeni Zelanda ülkesi, işaret diline büyük önem verdiğinden, bu dili resmi diller içerisinde almıştır.



Yeni Zelanda Ekonomisi



Yeni Zelanda, dünyada gelişmiş ve modern ekonomiler arasında sayılabilecek bir ülkedir. Gelişmiş piyasa ekonomisinin hakim olduğu ülkede, altın madenciliği, denizcilik, keten üretimi, kerestecilik, balina avcılığı ekonomik gelir kaynaklarıdır. Kişi başına gelirlerin yüksek olmasının yanında, beyin göçü sorunu Yeni Zelanda'nın temel problemlerinden birisidir.



Yeni Zelanda İklimi



Yeni Zelanda'nın yıllık sıcaklık ortalaması 18 ile 19 derece arasındadır. Okyanusun ortasında bulunan ülke, kış aylarında güneşlidir. Bahar ve yaz dönemlerinde, bazı sert esen rüzgarlar görülebilir. İç bölgeler, kıyı kesimlerine göre çok daha soğuk olabiliyor.



Yeni Zelanda'ya Ne Zaman Gidilir?



Güney Yarım Küre kısmında yer aldığında, ülkemizdeki mevsimin zıttı Yeni Zelanda'da yaşanır. Türkiye'de yaz mevsimi yaşanırken, Yeni Zelanda'da kış sezonu yaşanmakta. Kışın bazı zamanlarının sert geçtiği ülkeye gitmek için en elverişli dönem, Ekim ile Mart dönemidir. Bu dönemde sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyreder.



Yeni Zelanda'da Sosyal Yaşam



Yeşilin ülkesi olarak bilinen Yeni Zelanda'da refah seviyesi oldukça yüksektir. Kişi başına düşen gelirlerin çok yüksek rakamlarda olması, ülkede yoksul denilen insanların neredeyse hiç olmaması, artı yönlerden bazılarıdır.



Ancak ülkenin en temel problemi, bilimsel anlamda gelişim göstermemiş olmasıdır. Birçok alanda ön planda olan Yeni Zelanda bu anlamda beyin göçü verebiliyor. Son dönemlerde bu alanda bazı yeni çalışmalar yapıldığı söylenebilir.