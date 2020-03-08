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08.03.2020 - 20:36 | | DHA

Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel tutuklandı

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, savcılığın itirazı üzerine yeniden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel tutuklandı

 

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında, geçtiğimiz Cuma günü ifade vermesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca davet edilmişti. Davet üzerine Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen şüpheli Ağırel, savcılıkça "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan Murat Ağırel, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Murat Ağırel'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheli Ağırel, gözaltına alındıktan sonra adliyeye getirildi. Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Murat Ağırel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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