Yenikapı’ya sağlık çadırı

İmamoğlu, Yenikapı miting alanı, Gürpınar Su Ürünleri Hali ve Maltepe miting alanının geçici karantina ve sahra hastanesi olarak belirlendiğini söyledi. Sağlık çalışanlarının da çalıştıkları hastanelere yürüme mesafesindeki otellerde konaklayabileceklerini belirtti. İmamoğlu, yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların gıda ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanması için de çağrı merkezleri aracılığıyla destek sağladıklarını dile getirdi.

Havalimanı önerisi

Salgınla mücadele sona erene kadar Yenikapı, İstanbul’un yardımlaşma ve koordinasyon merkezi olacak. Yenikapı’da ilk aşamada bin yataklı, ilerleyen aşamalarda ise 7 bin 300 yataklı sağlık çadırını hizmete sokmak mümkün olabilecek. Maltepe’de bin 300 yatak kapasiteli alan da ihtiyaç halinde hazır hale getirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 19 adet kapalı spor salonu da geçici hastane alanı olarak kullanılabilecek. 12’si Avrupa yakasında, 7’si Anadolu yakasında olan bu salonlarda yatak kapasitesi bin 983. Bunların yanı sıra Yenikapı Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’nde 5 bin kişiye üç öğün yemek hizmeti verebilecek mutfak ve yüzlerce personel de hazır hale getirildi. İmamoğlu, Atatürk Havalimanı’nın da koronavirüs ile mücadele için geçici hastaneye dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.