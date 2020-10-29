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29.10.2020 - 14:16 | | İHA

Yer: Antalya! Kaza sonrası plaka sökme telaşı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin yöneticilerini taşıyan servis minibüsü, refüjde bulunan palmiyeye çarptıktan sonra devrildi. Kazada şoförle birlikte otelin 6 birim amiri yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen bazı kişiler ise yaptıklarıyla görünce herkesi şaşırttı.

Yer: Antalya! Kaza sonrası plaka sökme telaşı
Yer: Antalya! Kaza sonrası plaka sökme telaşı
Yer: Antalya! Kaza sonrası plaka sökme telaşı
Yer: Antalya! Kaza sonrası plaka sökme telaşı
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Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun istikametinden gelip Titreyengöl istikametine gitmekte olan Ali Demir’in kullandığı 07 DCU 41 plakalı Mercedes Sprinter marka minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjde bulunan palmiyeye çarptıktan sonra devrildi. Kazada, otelde birim amiri olarak görev yaptıkları belirtilen Enver Bayrak, Özlem Burcu, Levent Güçlü, Cevit Güvener, Funda Şafak ve Emel Ergiydiren yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından kendisini iyi hissetmediği gözlenen araç sürücüsü Ali Demir de özel araçla kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

PLAKA VE TABELA SÖKME YARIŞI

Kazanın ardından yaralılara ambulansta müdahalede bulunulurken, basın mensuplarının çekim yaptığını gören bazı kişiler, kameralarda görünmemesi için aracın plakasını ve aracın camında bulunan otel tabelasını kaldırmak için yarıştı. Polislerinin uyarısı sonucu sökülen plaka yerine geri takıldı.

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