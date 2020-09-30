Yer: Antalya... Terk edilen binayı talan ettiler

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde bulunan 3 bloklu inşaat halindeki sitedeki daireler, uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanılırken, hırsızlık olayları da yaşanmaya başladı. Uyuşturucu madde kullananlar ve evsizlerin talan ettiği binalara çıkan kimliği belirsiz kişiler, inşaat halindeki dairelerdeki kapıları, balkonlarındaki alüminyumları ve camları, kabloları çaldı. Balkondaki camların ve korkulukların söküldüğü anlar ise çevrede oturan bir kişi tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi. Yarım kalan inşaatın tamamlanması için binadaki hissedarlar ise yeni bir müteahhitle anlaştı. Hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek için de 4 bekçi işe alındı.

'MÜTEAHHİT YARIM BIRAKIP, KAÇTI'

Binaların hissedarlarının çokluğu nedeniyle inşaatta bazı problemler yaşandığını söyleyen hissedarlardan Oktay Pını, ''Bu sırada inşaatı yapan müteahhit de yarım bırakıp, kaçtı. Bu nedenle müdahale edemedik. Madde bağımlıları burayı kendilerine yatak yaptı. Dairelerdeki balkon ve kapıların çoğu sökülmüş ve çalınmış durumda. Kapıları çalarken bazı hırsızlar da yakalanmış. Biz bu hırsızlık olayının önüne geçebilmek için bekçi tuttuk. Balkonlardaki alüminyumları, kapıları, para edecek her şeyi çalmışlar" diye konuştu.