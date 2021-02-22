MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yer: Beyoğlu... Taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı
ABONE OL
22.02.2021 - 01:38 | | DHA

Yer: Beyoğlu... Taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişiye taksi çarptı. Kazada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Fatih istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi yolun karşısına geçmek için demirlerden atlayarak yola çıktı. Bu sırada Fatih istikametinde ilerleyen G.A.'nın kullandığı 34 THJ 28 plakalı taksi yola fırlayan yabancı uyruklu kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"HAVAYA FIRLAYIP BURAYA SÜRÜKLENDİ"

Kaza anını gören bir kişi olayı şöyle anlattı: "Karşıdan, demirden çıktı. Tam şurada vurdu, çocuk arabanın üzerinde buraya kadar sürüklendi. Arabada yolcu yoktu. Belki de şoförde dalgındı, yola birden çıktı. Frene asıldı ama çok kötü bir şekilde havaya fırlayıp buraya düştü. Yüzüstü düşmüştü, hemen gelip çevirdik. Durumu kötüydü ambulansa haber verdik"

Kazaya karışan taksi sürücüsü G.A. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Beyoğlu’nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandıİstanbul Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişiye taksi çarptı. Kazada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yer: Beyoğlu... Taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı

Yer: Beyoğlu... Taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı

Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

Manisa'da mezarlıklara saldırı! Soruşturma sürüyor

Manisa'da mezarlıklara saldırı! Soruşturma sürüyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet