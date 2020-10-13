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13.10.2020 - 12:14 | | AA

Yer: Çanakkale! Böylesi ilk kez görüldü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları  Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKUM) bünyesindeki bilim insanları, Tarihi  Gelibolu Yarımadası sınırları içinde yer alan Eceabat ilçesi sahilinde içinde 50  yumurta olan caretta caretta yuvası buldu.

Yer: Çanakkale! Böylesi ilk kez görüldü

Marmara Denizi'nde araştırma yapan  uzmanlar, Türkiye'de genellikle Akdeniz'de Muğla ile Hatay sahilleri arasında  görülen caretta carettalara ait bir yuva ve içinde yumurtalarından çıkan 32 yavru  tespit etti. 

DEKUM Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Marmara'da caretta caretta yuvası bulunmasının çok önemli bir gelişme  olduğunu söyledi.

Caretta carettaları 65 milyon yıldır varlığını sürdüren zeki hayvanlar  olarak nitelendiren Özdilek, "Caretta caretta yuvaları bilindiği üzere Muğla'dan  başlayıp Hatay'a kadar uzanan bir bölgede bulunurlar. Akdeniz'de bir yuvalama  alanları var. Son zamanlarda tek tük olarak tabir edebileceğimiz halde İzmir'in  bazı kumsallarında, mesela Kuşadası'nda ve geçen sene de Urla taraflarında  görüldü ancak şimdiye kadar İzmir'in kuzeyinde, Kuzey Ege'de ve Marmara'da böyle  bir yuva görülmedi. Bölgede hiçbir yuva kaydımız yok." dedi.

Özdilek, yuvaya Eceabat'taki bir otelin sahilinde, Saros Körfezi'nin  güneyindeki kumluk alanda rastladıklarını aktardı.

Heyecan verici bu keşfin kendileri için sürpriz olduğunu belirten  Özdilek, "Buralarda yuva olabileceği ihtimalini yıllardır öngörüyorduk aslında.  Bu konuda da DEKUM olarak 10 yıldır önemli çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız  keşif gezileri dahil böyle bir yuvaya denk gelmemiştik. Bu durum bizleri çok  mutlu etti. Artık bölgemizden böyle bir kaydımız var." ifadelerini kullandı.

"TÜMÜ BİLİMSEL OLARAK İNCELENECEK"

Özdilek, son yıllarda deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik  politikalar geliştirildiğini hatırlattı.

Koruma altındaki bir tür olduğu için caretta carettaların sayısının  artmış olabileceğini dile getiren Özdilek, şöyle konuştu:

"Çok eski tarihlerde, 1918'de yazılmış kitaplarda gemilerle Gelibolu  yakınlarından geçerken sürüler halinde kaplumbağalar gördükleri anlatılıyor ancak  bunlar deniz kaplumbağası olarak değil kara kaplumbağası olarak nitelendirilmiş.  İnsan neden böyle sürüler halinde kaplumbağalar var diye de düşünüyor açıkçası.  Belki de buralar geçmişte yuvalama alanı olarak kullanılmış olabilir. Tabii şu  anda bunları bilemiyoruz.

Yuvanın Marmara Bölgesi'nde ilk kez görülmesi çok önemli. Bu aslına  bakacak olursak sadece ülkemiz için değil, tüm bilim dünyası adına bütün Akdeniz  için bu kadar kuzeyde bir yuvanın olması çok önemli. Sürekli olarak küresel iklim  değişikliği ve suların ısınmasından bahsediyoruz. Bunların çok yönlü sebepleri  olabilir. Tümü bilimsel olarak incelenecek. Bizler gözlerimizi açtık, bundan  sonraki olayları detaylı izleyeceğiz."

 

"ÇOK ÖZEL ANLAR YAŞADIK"

ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde yüksek lisansına devam  eden Selma Kırbeci ise deniz kaplumbağalarının beslenmesi üzerine çalışma  yaptığını bildirdi.

Hatay'da koruma ve izleme çalışmalarını tamamladıklarında sezonu  kapattıklarını düşünürken bu keşifle çok özel anlar yaşadıklarını vurgulayan  Kırbeci, şunları kaydetti:

"Yuvayı kontrol ettiğimizde 50 yumurta olduğunu tespit ettik.  Bunlardan çıkıp sağ kalan 32 yavruyu denize saldık. Çok şaşırtıcı. Çünkü ağustos  ortası ve sonu itibarıyla kaplumbağalar çok nadir yuvalama yapmakta ancak  carettalar için bu biraz daha ekstrem bir durum bizim için. Dişinin yumurtalarını  15-20 Ağustos tarihlerinde bıraktığını tahmin ediyoruz.  Ekim ayının daha soğuk  geçeceğini düşündüğümüz zamanlarda yuvaların çıkması o da çok düşük bir ihtimal.  Yumurta sayısına baktığımız zaman bulduğumuz yuvada şu an yüzde 70 başarı mevcut.  Bu da Çanakkale ve bizim merkez için çok güzel bir durum."

 

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