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05.05.2020 - 11:53 | | DHA

Yer: Çorum... Drone ile maske dağıttılar

Çorum'da, belediye ekipleri tarafından corona virüs tedbirleri kapsamında nano teknoloji ile pamuklu kumaştan üretilen yıkanabilir 200 bin maskenin dağıtımına başlandı. Ekipler, binalarda oturanlara drone ile maskelerini ulaştırıyor.

Çorum Belediyesi, corona virüs tedbirleri kapsamında oluşturduğu atölyelerde nano teknolojiyle pamuklu kumaştan maskeler üretti. 200 bin adet üretilen maskelerin dağıtımı başladı. 250 kişiden oluşan 11 kişilik ekip, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor. Bazı ekipler, apartman dairelerinde oturanlara maskelerini drone ile balkonlardan ulaştırıyor. Evlerinde bulunamayanlar ise maskelerini zabıta noktalarından alabiliyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, nano teknolojiyle pamuklu kumaştan üretilen 200 bin maskenin dağıtımına başladıklarını belirterek, herkese maske ulaştıracaklarını söyledi.

Yer: Çorum... Drone ile maske dağıttılar

Çorum'da drone ile maske dağıttılarBelediye ekipleri tarafından corona virüs tedbirleri kapsamında nano teknoloji ile pamuklu kumaştan üretilen yıkanabilir 200 bin maskenin dağıtımına başlandı. Ekipler, vatandaşlara maskelerini drone ile ulaştırıyor.
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