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16.09.2020 - 09:34 | | İHA

Yer:Elazığ! Virüs taşıdığını bildiği halde çalışmaya devam etti

Elazığ’da Korana virüs testi pozitif olmasına rağmen karantinayı ihlal edip iş yerini açan şahıs, polis tarafından yakalanarak ambulansa yurda götürüldü.

Yer:Elazığ! Virüs taşıdığını bildiği halde çalışmaya devam etti

Olay, kent merkezinde Şehit İlhanlar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iş yeri bulunan ve Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan A.K. (49), 14 gün karantinaya alındı. Evinde bulunamayan şahsı polis, karantinada olmasına rağmen iş yerini açarak satış yapmaya başladığı dükkanında yakaladı.

Polis, hemen sağlık ekiplerine bildirerek ambulans istedi. Bu sırada şahsın polise, ‘Adam mı öldürdüm’ dediği bunun üzerine ise polisin ise ‘Şu anda bu şekilde adam öldürmeye teşebbüs ediyorsun’ dediği öğrenildi.

Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa önce eldiven verdi ve yeni maske taktırarak ambulansa aldı. Şahıs ambulansla, Elazığ Valiliği tarafından alınan karar gereği karantina süresi bitene kadar kalacağı İzzetpaşa Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Öte yandan şahsa pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL'lik cezai işlem uygulandığı, ayrıca yurtta kaldığı süre içerisindeki barınma masraflarının kendisinden tahsil edileceği belirtildi.

Yer:Elazığ Virüs taşıdığını bildiği halde çalışmaya devam etti

 

 

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