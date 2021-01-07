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07.01.2021 - 12:12 | | DHA

Yer: İstanbul! Çantasına taş doldurup denize atladı

Beşiktaş Arnavutköy Sahili'ne sabaha karşı denize atlayan kişinin cesedi, Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından Arnavutköy İskelesi'ne çıkarıldı. Sahile çıkarılan Doğan Şahin'in sırt çantası ile denize atladığı ve çantasında taş olduğu tespit edildi.

Yer: İstanbul! Çantasına taş doldurup denize atladı
İstanbul'da denize atlayan şahsın kimliği belli oldu
İstanbul'da denize atlayan şahsın kimliği belli oldu
İstanbul'da denize atlayan şahsın kimliği belli oldu
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 Olay Beşiktaş, Arnavutköy Mahallesi'nde sabah saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bebek Arnavutköy Sahili'ne gelen Doğan Şahin, montu ile eşyalarını bir banka koyarak denize atladı. Bir süre su yüzeyinde kalan kişi daha sonra gözden kayboldu. Denize atlayan kişiyi gören yoldan geçenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir bankın üzerinde denize atlayan kişinin kıyafetlerini buldu. Olay yerine gelen Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denize atlayan kişiyi arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucunda denize atlayan kişiye ulaşamadı.

SABAH ARALAMALAR YENİDEN BAŞLADI

Sahil Güvenlik ekipleri sabah saatlerinde denize atlayan kişiyi arama çalışmalarına hız verdi. Dalgıçlar tarafından yapılan aramada Doğan Şahin’in cesedine ulaşıldı. Ceset, Sahil Güvenlik botu ile Arnavutköy İskelesi’ne getirildi. Denizden çıkarılan ceset, Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇANTASINA TAŞ DOLDURMUŞ

Denize atlayan Doğan Şahin’in sırt çantasına taş doldurup yüklendikten sonra denize atladığı öğrenildi. Taş dolu sırt çantası Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Bakan Soylu: Yunanistan, masun insanları ölüme itiyorİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan karasularında düzensiz göçmenlerin botla Türk karasularına itilme anlarına ilişkin videoyu paylaşarak, "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor" dedi.
daha fazla video için

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