Yer: Sivas... Rüzgar elektrik direklerini eğdi

İlçe merkezi ve çevresinde iki gündür etkili olan rüzgar nedeniyle, Güdeli köy yolu üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına ait demir elektrik direklerinden ikisi eğildi.

Elektrik tellerinin de köy yoluna doğru sarktığı bölgede, ÇEDAŞ ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.