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27.01.2021 - 16:25 | | AA

Yer: Sivas... Rüzgar elektrik direklerini eğdi

Gelen son dakika haberine göre; Sivas'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattını taşıyan demir elektrik direkleri eğildi.

Yer: Sivas... Rüzgar elektrik direklerini eğdi

İlçe merkezi ve çevresinde iki gündür etkili olan rüzgar nedeniyle, Güdeli köy yolu üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına ait demir elektrik direklerinden ikisi eğildi.

Elektrik tellerinin de köy yoluna doğru sarktığı bölgede, ÇEDAŞ ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Antalya'da dev dalgaların arasında tehlikeli arayış!Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu. Boyu zaman zaman 10 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridini dövdü. Dalgalar arasında takı ve madeni para arayan dedektörlü kişiler ise adeta hayatlarını tehlikeye attı.
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