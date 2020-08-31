Yeşilay uzmanlara pandemi sürecinde okul fobisini anlattı

Yoğun ilgi gören online eğitimde Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, okul fobisinin aşılmasında okuldaki psikolojik danışman ve rehberlerin önemli bir rol üstlendiğini ve çözümün anne, baba ve öğretmenin birlikte adım atmasıyla mümkün olacağını vurguladı. Ekran kullanım sürelerinin pandemi döneminde arttığına dikkat çeken Yeşilay Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç ise, çocukların ekran karşısında eğlence amaçlı geçirecekleri sürenin 2 saati aşmaması gerektiğini belirtti.

Eğitimde “Pandemi Süreci ve Sonrasında Okul Fobisi” başlıklı bir sunum yapan Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Hem belirsiz hem de problemli olabilecek bir dönem yaşıyoruz ama en azından daha hazır ve donanımlıyız. Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle donanımımızı artırarak problemlerimizi daha kolay aşacağımıza inanıyoruz. Çocuklar çok uzun süre okuldan ayrı kaldılar ve tekrar başlayacaklar. Bugün başlamasalar da bir süre sonra elbet başlayacaklar. Bu sırada kimisinde pandeminin de getirdiği birtakım durumlarla okula gitmek istememe, okul reddi, okul fobisi gibi davranışlar göreceğiz çünkü uzun süreli ayrılıklar bu duruma yatkın çocuklar için çok risklidir” dedi.