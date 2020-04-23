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23.04.2020 - 21:46 |

Yetim Ve Öksüz Ne Demek? Tdk'ya Göre Yetim Ve Öksüz Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Yetim ve öksüz kelimeleri gündelik yaşamda birbirine karıştırılan sözcükler arasında yer alır. Bu her iki kelimenin anlamları farklıdır. Bu yüzden birçok kişi yetim ve öksüz kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenmek için internetten araştırma gerçekleştiriyor. Peki, yetim ve öksüz ne demek? TDK'ya göre yetim ve öksüz kelimelerinin anlamı nedir? İşte detaylar.

Yetim Ve Öksüz Ne Demek? Tdk'ya Göre Yetim Ve Öksüz Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında yetim kelimesi, ‘Babasını kaybetmiş’ öksüz kelimesi ise ‘annesini kaybetmiş’ kişiler için değerlendirilmektedir. Genelde bu tabir daha çok çocuklar adına ergenliğe ulaşana kadar söylenir. Öksüz kelimesi aynı zamanda hem annesini hem de babasını kaybetmiş olan çocuklar için de kullanılabilmektedir.

Yetim ve Öksüz Kelimelerini Sözlük Anlamı Nedir?

Yetim kelimesi genelde babasını kaybetmiş çocuklar için kullanılmaktadır. Öksüz ise annesini kaybetmiş olan çocuklar için kullanılan sözcükler arasında yer alıyor. Bu sözcükler aynı zamanda anne ve babası ölmemiş olsa bile, onlardan koparılmış hem çocuklar hem de hayvan yavruları adına kullanılabilmektedir.

Yani yetim ve öksüz kelimesinin kullanılması için hayati bir kayıp yaşanması gerekmiyor. Bu anlamları üzerinde farklı cümleler içerisinde yetim ve öksüz kelimesini rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapıp İstiklal Marşı okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolüdür." ifadelerini kullandı.
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