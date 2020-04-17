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17.04.2020 - 11:19 | | İHA

Yıkılan evin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kars'ta yıkılan evin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Yıkılan evin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Olay Kars'ın Selim İlçesi'ne bağlı Karakale Köyü'nde akşam meydana geldi. Mülkiye Bozkurt (1955) doğumlu evinin yanında bulunan ve kiler olarak kullanılan yerde durduğu esnada bilinmeyen bir sebepten dolayı ev çöktü. Çöken evin altında kalan Mülkiye Bozkurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Durum köylüler tarafından AFAD, 112, Jandarma, itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekti. Ekiplerin yaptığı çalışmayla enkaz altında kalan kadının cesedi çıkarıldı. Mülkiye Bozkurt'un cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye gönderilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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