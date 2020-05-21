Yılanların dansı... Nadiren görüntüleniyor!

Sivas’ta yaşayan yaban hayatı fotoğrafçısı Ümit Yalçın, iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği’nin üstünlük mücadelesini görüntüledi. Yalçın’ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler vatandaşların ilgi odağı oldu.

Görüntülerde iki erkek Beyaz Bantlı Dağ Engereği’nin üstünlük mücadelesi dansı ve bir süre sonra ayrıldığı görülüyor.