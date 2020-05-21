MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yılanların dansı... Nadiren görüntüleniyor!
ABONE OL
21.05.2020 - 13:55 | | İHA

Yılanların dansı... Nadiren görüntüleniyor!

Sivas’ta yaban hayatı fotoğrafçısı, doğada nadir görülen iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği’nin üstünlük dansını görüntüledi.

Yılanların dansı... Nadiren görüntüleniyor!

Sivas’ta yaşayan yaban hayatı fotoğrafçısı Ümit Yalçın, iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği’nin üstünlük mücadelesini görüntüledi. Yalçın’ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler vatandaşların ilgi odağı oldu.

Görüntülerde iki erkek Beyaz Bantlı Dağ Engereği’nin üstünlük mücadelesi dansı ve bir süre sonra ayrıldığı görülüyor.

Sahile vuran 150 kiloluk balina özgürlüğüne kavuştuÇin’de sahile vuran 150 kilo ağırlığındaki kılavuz balina ekiplerin uzun uğralar sonucu açık denizlere götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika I Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor

Son dakika I Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Ramazan Bayramı ne zaman 2020? Ramazan Bayramı'nın arefe günü hangi gün, ayın kaçında?

Ramazan Bayramı ne zaman 2020? Ramazan Bayramı'nın arefe günü hangi gün, ayın kaçında?

Sıradaki Haber