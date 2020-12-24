Yılbaşı sokağa çıkma yasağı kaç gün, ne zaman başlıyor? 31 Aralık tatil mi, yılbaşında sokağa çıkma yasağı hangi günler var?
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı detayları araştırılmaya başlandı. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Koronavirüs salgınından dolayı alınan kısıtlamalar arasında bulunan sokağa çıkma yasağının yılbaşında kaç gün uygulanacağı ve tarihleri ise bireyler tarafından merak ediliyor. Peki yılbaşı sokağa çıkma yasağı kaç gün, ne zaman başlıyor, 31 Aralık tatil mi?
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ayrıntıları gündem yer alıyor. Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağı tarihleri belli oldu.81 İle Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler Genelgesinde yılbaşı sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar yer aldı. Yeni yıla adım adım yaklaşırken 31 Aralık tatil mi, yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? sorularının yanıtları araştırılıyor.
YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak.
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
4 Gün olacak yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü sat 21.00'de başlıyor.
YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
31 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de son bulacak.
31 ARALIK TATİL Mİ?
1 Ocak günü resmi tatil uygulaması bulunuyor. 31 Aralık 2020 tarihinde tatil bulunmuyor.