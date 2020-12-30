Yılbaşı yasağı sırasında kargolar çalışıyor mu, sokağa çıkma yasağı olan günlerde kargolar açık mı? Kargolar saat kaça kadar dağıtım yapıyor?

Sokağa çıkma kısıtlaması İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyurulmuştu. Koronavirüs salgının ilerlememesi adına yılbaşı yasağı gündeme gelmişti. 31 Aralık yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasaklarda kargolar dağıtıma çıkacak mı? 4 gün yasakta kargo firmaları açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte detaylar....

YILBAŞI YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Koronavirüs nedeniyle yılbaşı haftasında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilan edildi. Genelgede yasaklardan muaf olan kişiler ve iş yerleri de belirtildi. Hafta sonu günlerini cumartesi ve pazarı da içine alan 4 gün yasakta kargo alacaklar kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. Bakanlığın genelgesinde yer alan bilgiye göre kargolar ve kargo firmalarında çalışanlar kısıtlamalardan muaf olacak.

4 GÜN YASAKTA KARGOLAR SAAT KAÇA KADAR DAĞITIM YAPIYOR?

yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar, hafta sonu hayata geçirilen yasaklarla aynı esaslara tabii olacak. Buna göre kargoların çalışma saatleri, firmaların belirlediği saatlere uygun olarak devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan madde şöyle:

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Böylece sokağa çıkma yasağında kargolar dağıtım yapabilecek. Ancak firma, sipariş verilen platform gibi detaylar çalışma saatlerinde etkilidir.