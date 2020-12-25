Yılbaşı yasakları neler? 4 günlük yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı ayrıntıları

4 günlük sokağa çıkma yasağı... Yılbaşının yaklaşması ile birlikte sokağa çıkma yasağı saatlerine dahil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşı ile ilgili son dakika kararlarını açıkladı. Yılbaşı yasakları 81 ilde geçerli olacak. İşte 4 günlük yılbaşı yasağı saatleri...

YILBAŞI YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının saatleri belli oldu. 31 Aralık Perşembe saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar devam edecek. Sokağa çıkma yasağı 4 Ocak Pazartsi saat 05.00'te sona erecek.

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER

Yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olan yerler nereler? Önceki haftalarda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 81 ilde uygulanan kurallara göre yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağında da temel ihtiyaçları gidermek için bakkal, fırın, market, balıkçı gibi yerler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak.

YILBAŞINDA OTELLER AÇIK OLACAK MI?

Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesisleri, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.

Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.

Yine bu günlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak. Yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek.

Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu daha önce illere gönderilen genelge ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.