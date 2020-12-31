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31.12.2020 - 20:10 | | DHA

Yılbaşına saatler kala... Bir kişi gözaltına alındı

Esenyurt'ta yılbaşına saatler kala sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan bir daireye operasyon düzenlendi.  Operasyonda çok sayıda satışa hazır sahte alkol ile uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı. Üretilen sahte alkollerin dairenin altında bulunan tekel bayinde satıldığı öğrenildi.

Esenyurt'ta yılbaşına saatler kala bir dairede sahte alkol üretildiği öğrenildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evin içerisinde satışa hazır halde ve litrelerce doldurmayı bekleyen sahte alkol ele geçirildi. Evdeki aramada uyuşturucu madde ve kaçak sigara da ele geçirildi. Yapılan çalışmaların ardından sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan ev zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Operasyonda bir kişi de gözaltına alındı.

SAHTE ALKOLÜN DAİRENİN ALTINDAKİ TEKELDE SATILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak imalathanenin altında bulunan tekel bayisinde, üretilen sahte alkollerin şişelenerek satıldığı tespit edildi. Olay hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

 

İstanbul'da sahte alkol imalathanesine baskınİstanbul Esenyurt'ta yılbaşına saatler kala sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan bir daireye operasyon düzenlendi.  Operasyonda çok sayıda satışa hazır sahte alkol ile uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı. Üretilen sahte alkollerin dairenin altında bulunan tekel bayinde satıldığı öğrenildi.
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