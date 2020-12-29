29.12.2020 - 11:22 |
Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Perşembe okullar tatil mi, yarım gün mü?
Yılbaşı için geri sayılırken yılbaşı tatili detayları araştırılan konular arasında bulunuyor. Öğrenciler yılbaşında okulların tatil olup olmadığını ve 31 Aralık tarihinde yarım gün tatil gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar. Peki yılbaşında okullar tatil mi, perşembe okullar tatil mi?
Yılbaşında okullar tatil mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. 1 Ocak 2021 cuma gününe denk geliyor. Yılbaşına yaklaşırken öğrenciler tatil günleri ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladılar. Peki 31 Aralık perşembe okullar tatil mi?
31 ARALIK PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?
31 Aralık tarihi resmi tatiller arasında yer almadığı için 31 Aralık perşembe günü okullar tatil olmayacak.
YILBAŞINDA OKULLAR TATİL Mİ?
1 Ocak 2021'nin resmi tatil olması nedeniyle 1 Ocak tarihinde okullar tatil olacak.
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