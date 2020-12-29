Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Perşembe okullar tatil mi, yarım gün mü?

Yılbaşında okullar tatil mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. 1 Ocak 2021 cuma gününe denk geliyor. Yılbaşına yaklaşırken öğrenciler tatil günleri ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladılar. Peki 31 Aralık perşembe okullar tatil mi?

31 ARALIK PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık tarihi resmi tatiller arasında yer almadığı için 31 Aralık perşembe günü okullar tatil olmayacak.

YILBAŞINDA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak 2021'nin resmi tatil olması nedeniyle 1 Ocak tarihinde okullar tatil olacak.