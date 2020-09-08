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08.09.2020 - 14:37 | | DHA

'Yıldırım- 10 Norduz Operasyonu'nda PKK sığınakları tespit edildi!

Van’ın Gürpınar ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenen 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı sığınaklarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

'Yıldırım- 10 Norduz Operasyonu'nda PKK sığınakları tespit edildi!

İl Jandarma Komutanlığı'nca Gürpınar ilçesi Norduz bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 kişilik personelin katıldığı operasyonda, teröristlerin kullandığı belirlenen 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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